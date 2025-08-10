MERLINA (serie) creada por Alfred Gough y Miles Millar, con Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers. En Netflix.

-Segunda temporada dividida en dos partes, se estrenaron cuatro episodios y los próximos cuatro llegarán en septiembre. Obviamente, nos dejan en suspenso con un dato y con múltiples problemas explotando por todos lados. Si la primera temporada, aunque interesante, parecía demasiado atada a sus referencias conscientes o inconscientes (Harry Potter, Riverdale, Scooby-Do), ahora todo luce un poco más suelto: estamos otra vez en la academia Nevermore, a la que concurren los freakies y descastados, y otro peligro acecha a Merlina, su mejor amiga moriría y todo será por culpa de ella. Al menos esa es la visión que tiene y la que la meterá en algunos problemas cuando se ponga investigar. La serie encontró en su primera temporada el tono, que es el de la fantasía adolescente con la protagonista convertida en detective. Ahora expande eso, con múltiples problemas que se van entrelazando. Tal vez los episodios son un poco largos, obligando a crear subtramas que no suman demasiado, pero la serie ofrece a cambio ese humor negro tan típico de Tim Burton (productor y director y verdadero espíritu detrás de todo esto) y algunos pasajes visuales con verdadera inventiva. No sé si es mucho más que las referencias que tiene, pero funciona un poco mejor.

PLATÓNICO (serie) creada por Francesca Delbanco y Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Rose Byrne, Luke Macfarlane. En AppleTV.

-Stoller, Rogen y Byrne estuvieron detrás de esas dos grandes comedias que fueron Buenos vecinos. El tema habitual es el paso a la adultez, a la toma de responsabilidades y a dejar atrás ciertas posturas adolescentes, con los vínculos y las emociones. Por eso depositábamos mucha expectativa en esta serie, pero la primera temporada estuvo un poco lejos de lograr el objetivo. Se notaba la sensibilidad generacional, pero fallaba el humor, demasiado concentrado en personajes un poco estereotipados e irritantes. El comienzo de esta segunda temporada es mucho más prometedor: Will (Rogen) está a punto de casarse y Sylvia (Byrne) organiza la boda. Obviamente algo sale mal (el vínculo entre ellos nunca deja de ser una confusión) y Platónico encuentra por la vía de la buena comedia la forma de explorar esos vínculos. Platónico tiene además una mirada sobre cierta clase social de Los Angeles asentada sobre las bases de un progresismo un poco torpe. De eso también se ríe bastante esta serie, que logra sacar risas moderadas, aunque este regreso promete.

EL ÚLTIMO ENCARGO (película) dirigida por Tim Story, con Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer. En Prime Video.

-Ya saben lo que decimos de las comedias de acción. No funcionan siempre. Y las comedias de acción hechas para plataformas, mucho menos. Aquí tenemos a la leyenda Eddie Murphy y al irregular Pete Davidson como dos compañeros de una empresa de traslado de caudales. Uno es veterano y piensa retirarse, el otro es solamente un poco torpe. Obviamente una banda querrá quedarse con algo que llevan en el camión y comenzará la acción. Se puede decir que Tim Story tiene algo de experiencia en el género, aunque no las mejores referencias, y algo de eso se nota: la comedia desaprovecha ambos talentos y la acción, si bien filmada con brío y energía por momentos, carece de algo de creatividad. No obstante, es una película que funciona por momentos, sobre todo cuando se impone el movimiento. Es como esas películas de segundo orden que salían directo al VHS o al DVD en los 80’s y 90’s. Pensándolo así, es lógico su aterrizaje en plataformas. Funciona si no se espera mucho.

LOS OJOS DE WAKANDA (serie) dirigida por John Fang y Todd Harris, con las voces de Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher. En Disney+.

-Pantera Negra y Wakanda por siempre deben haber sido dos de las películas más aburridas de la extensa saga de Marvel, más la segunda que la primera, es cierto, pero ambas sostenidas sobre elementos extra-cinematográficos antes que por cuestiones narrativas. Los ojos de Wakanda es una serie animada que busca expandir aquel universo y, hay que decirlo, logra mejores resultados que las dos películas de acción en vivo. Sí tenemos ese universo de tierras sagradas con demasiado subtexto espiritual y ancestral, pero a diferencia de aquellas películas estáticas lo que hay es una pulsión por el movimiento, la acción y la aventura, por misiones arriesgadas que ponen siempre al límite a los protagonistas, y por salidas creativas. Si bien la animación luce un poco tosca, es desde lo narrativo que esta serie ofrece sus mejores armas. No inventa la pólvora, pero sirve para darle aire a un universo que nació demasiado apolillado.

EL SHOW DE LAS BROMAS MÁGICAS CON JUSTIN WILLMAN(serie) dirigida por Adam Franklin, con Justin Willman, Kimberly Congdon, Stuart MacLeod. En Netflix.

-La magia es un gran entretenimiento y desde hace algunos años se ha convertido en tema o meta-tema en televisión y plataformas, con programas que incluso se han dispuesto a descubrir cómo se hacen los trucos (qué tontería). El show de las bromas mágicas con Justin Willman es tan sólo otro de estos productos, pero que tiene algunas peculiaridades. La base es el desarrollo de un truco de magia a pedido para castigar a alguien que haya hecho alguna maldad. Por suerte, la serie es lo suficientemente lúdica como para eludir el costado aleccionador y disponerse a lo sorprendente. Aquí podemos ver una cruza entre Los simuladores, las películas de Destino final por el giro macabro que cada acto de magia tiene y un programa de cámaras ocultas. Sinceramente dudo que lo que veamos sea cierto, es decir el caso de fondo que nuestros héroes van a realizar, pero sencillamente no importa cuando asistimos a la construcción de una venganza por la vía de la magia. Hay imaginación y creatividad. Y de paso, es un poco cómico.