El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de abril del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, que se desarrollará en el espacio ubicado en avenida Colón 1189, con muestras, visitas guiadas y actividades especiales durante todo el mes.

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El museo abrirá de miércoles a lunes de 14:00 a 19:00 y permanecerá cerrado los martes. No obstante, se recuerda que del lunes 6 al viernes 10 de abril permanecerá cerrado por tareas de montaje.

En cuanto a las exposiciones temporarias, desde el sábado 11 y hasta el 21 de junio se presentará No tan distintos, curada por Marcos Calvari, con obras de Gustavo Christiansen, Mauricio Escalada y Claudio Roveda, que propone una reflexión sobre el sistema artístico y la condición humana.

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En el primer piso se podrá recorrer el mobiliario original de 1909 de la familia Ortiz Basualdo, con piezas de estilo art-nouveau del diseñador Gustave Serrurier-Bovy, mientras que en el tercer piso continúa Castagnino 4 estaciones, centrada en los ciclos vitales a partir de la obra del artista marplatense.

Entre las actividades especiales, el miércoles 15 a las 17:00 se realizará una visita guiada por el Día Mundial del Arte, enfocada en la técnica de Castagnino, que finalizará con una instancia de dibujo a mano alzada y tendrá el costo de la entrada al museo.

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Los recorridos guiados incluyen la visita tradicional, que se realiza los sábados a las 17:00 sin inscripción previa, con una duración de 45 minutos, y una visita mensual al Area de Servicio, en fecha a confirmar por redes sociales, que permite acceder a espacios restringidos como el ático y la casa de caseros, con inscripción previa.

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El museo también cuenta con Biblioteca especializada y Archivo documental, accesibles con cita previa, y un Servicio Educativo con propuestas para todos los niveles escolares de lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 15:30, con entrada gratuita para instituciones de Mar del Plata.