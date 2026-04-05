Museo Castagnno

El Castagnino renueva su propuesta cultural con actividades durante todo abril
La agenda incluye la muestra “No tan distintos”, actividades por el Día del Arte, recorridos guiados y propuestas educativas en distintos espacios del museo.
La agenda incluye la muestra “No tan distintos”, actividades por el Día del Arte, recorridos guiados y propuestas educativas en distintos espacios del museo.
Es un encuentro de arte gráfico y editoriales independientes, que se podrá visitar mañana y el sábado. Se suma a la gran cantidad de actividades que cuenta el espacio de Colón 1189.