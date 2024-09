Si bien no eran favoritos en sus combates, no fue una buena noche para los marplatenses en el Casino Montreal de Canadá donde formaron parte de una velada organizada por la Promotora “Eye of The Tiger”.

Carlos Ronner sufrió un durísimo KO que lo dejó tendido y sin respuesta cuando corría el tercer asalto y Yoel Manríquez tuvo el mismo destino pero por decisión del rincón luego de dos caídas.

En la apertura de la noche, Ronner y Fendero no se guardaron nada. Desde un primer momento el francés quiso marcar territorio arrinconando al de Mar del Plata. Nunca se amedrentó a punto tal que respondió en cuanto pudo. Parecía que los golpes del francés eran más fuertes y mejor enviados.

El zurdo aplicaba una izquierda en profundidad que le movía la cabeza a Ronner hacia atras. Hizo mucho daño en el segundo asalto por esa vía porque parecía no sentir los impactos que conectaba “La Furia”.

En la tercera vuelta llegó la definición categórica que fue preocupante. Una izquierda demoledora en el rostro literalmente desconectó a Carlos Ronner que cayó sin respuesta contra las cuerdas.

Tardó unos minutos en recuperarse y levantar la cabeza. Le tuvieron que poner un cuello ortopédico y sacarlo en camilla del cuadrilátero. Un durísimo KO que terminó de concretar lo que esa mano izquierda insinuó en el segundo asalto. Quinta derrota profesional para Ronner, tercer por la vía rápida y además, suma 7 triunfos.

Después de dos presentaciones más en el camino de la velada para los argentinos llegó el turno de Yoel Manríquez enfrentando al colombiano John Orobio. Fueron sólo dos rounds de pelea donde el marplatense trató de plantearse a luchar e intercambiar golpes, pero la potencia del “cafetero” era muy intensa.

El ruido de los puñetazos sonaban muy fuertes y fue haciendo una tarea de desgaste constante. Tiró muchos golpes y llegó a destino con muchos. El “Gallo” cayó una vez pero se recuperó y a la siguiente, cuando promediaba el segundo asalto, el rincón decidió dar por terminada la pelea.

Por primera vez en su carrera, Manríquez no completó una pelea ya que las 6 victorias y las 5 derrotas previas habían terminado en las tarjetas. Una experiencia más y además, una buena decisión del rincón porque podía terminar muy lastimado.