Doble derrota de los hermanos Ronner en Del Viso y caída de Lorenzo en Merlo

Los marplatenses Braian y Carlos Ronner cayeron en sus respectivas peleas dentro del festival que se llevó adelante en el Complejo de la UOM de Del Viso. El primero cayó por KOT en la primera vuelta por una lesión en la mandíbula, mientras que el segundo cayó por puntos en fallo unánime. En Merlo, B