Duro KO para Ronner y derrota por la misma vía para Manríquez
Carlos Ronner sufrió un durísimo KO contra Moreno Fendero en Montreal mientras que Manríquez también cayó por la misma vía contra John Orobio.
Carlos Ronner sufrió un durísimo KO contra Moreno Fendero en Montreal mientras que Manríquez también cayó por la misma vía contra John Orobio.
Yoel "El Gallo" Manríquez y Carlos "La Furia" Ronner pelearán el próximo jueves como parte de una velada en el Casino Montreal de Canadá.
Carlos Ronner peleará con Iván Actis el sábado en la localidad cordobesa de Sampacho donde estará en juego el Título Argentino Mediano.
El boxeador de Mar del Plata venció por KO Técnico en el tercer asalto a Gonzalo Andreasen volviendo al triunfo luego de dos derrotas consecutivas.
Los marplatenses Braian y Carlos Ronner cayeron en sus respectivas peleas dentro del festival que se llevó adelante en el Complejo de la UOM de Del Viso. El primero cayó por KOT en la primera vuelta por una lesión en la mandíbula, mientras que el segundo cayó por puntos en fallo unánime. En Merlo, B
Este sábado, el boxeo de Mar del Plata tendrá tres representantes en distintas veladas profesionales. Los hermanos Braian y Carlos Ronner se presentarán en Del Viso, mientras que Brenda Lorenzo hará su cuarta pelea en Merlo.