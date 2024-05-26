Gran triunfo de Manriquez en Avellaneda
Yoel "Gallo" Manríquez venció por puntos en fallo dividido a Jesús Daneff como parte de una velada en el Racing Club de Avellaneda.
Yoel "Gallo" Manríquez venció por puntos en fallo dividido a Jesús Daneff como parte de una velada en el Racing Club de Avellaneda.
El marplatense Yoel Manríquez superó el pesaje en tierras canadienses donde este jueves enfrentará al local Theothilus Owusu.
Carlos Ronner sufrió un durísimo KO contra Moreno Fendero en Montreal mientras que Manríquez también cayó por la misma vía contra John Orobio.
Yoel "El Gallo" Manríquez y Carlos "La Furia" Ronner pelearán el próximo jueves como parte de una velada en el Casino Montreal de Canadá.
El boxeador marplatense tendrá una nueva presentación profesional este sábado en el Racing Club de Avellaneda enfrentándose con Jesús Daneff a 6 rounds.