Cada 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, una fecha de alcance global impulsada con fines promocionales y culturales que busca homenajear a este postre y fomentar su consumo durante todo el año, con fuerte repercusión en países como Argentina.

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Si bien no existe un único hecho histórico que marque su origen, la elección de esta fecha responde a distintas razones vinculadas a la industria y la cultura gastronómica. Entre ellas, se destaca el impulso al consumo anual promovido por organizaciones del sector lácteo para desestacionalizar la demanda, así como el inicio de la temporada cálida en el hemisferio norte, cuando el helado recupera protagonismo.

Además, la jornada funciona como una oportunidad para repasar la historia del producto, cuyos orígenes se remontan a antiguas preparaciones con nieve en China y evolucionaron hacia el helado artesanal desarrollado en Italia durante el Siglo XVI.

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En Argentina, la celebración adquiere un valor especial por la fuerte tradición del helado artesanal, heredada de la inmigración italiana. En ese marco, entidades como la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) destacan la calidad del producto local, considerado entre los mejores a nivel internacional.

Según datos del sector, los sabores tradicionales continúan liderando las preferencias, aunque en los últimos años se amplió la variedad elegida por los consumidores. En 2023, por ejemplo, los gustos más elegidos en Argentina fueron chocolate con almendras, dulce de leche granizado, sambayón, dulce de leche, frutos rojos, tramontana, chocolate amargo, frutilla a la crema, mascarpone y limón.

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En paralelo, estudios recientes indican que cuatro de cada diez consumidores probaron -o están dispuestos a probar- nuevos sabores, lo que refleja una tendencia hacia la diversificación en la oferta.

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El origen formal de una celebración del helado se remonta a Estados Unidos, cuando en 1984 el entonces presidente Ronald Reagan declaró julio como el Mes Nacional del Helado y estableció el tercer domingo de ese mes como su día oficial. Sin embargo, con el tiempo, el 12 de abril se consolidó como una fecha alternativa de carácter no oficial, difundida principalmente por campañas comerciales y redes sociales.