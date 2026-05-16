La carne de pollo se consolidó como la proteína animal más consumida en Argentina, con un promedio de 49,4 kilos por habitante al año durante 2025, según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), difundidos por el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP).

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Más allá de su accesibilidad económica, el pollo se destaca como un pilar de la alimentación cotidiana y de la tradición culinaria local, con preparaciones emblemáticas como la milanesa de pollo.

Desde el punto de vista nutricional, especialistas destacan que se trata de un alimento clave para una dieta equilibrada. Entre sus principales beneficios se encuentran: alto aporte de proteínas de calidad -una porción cubre cerca del 50% del requerimiento diario-, bajo contenido graso si se consume sin piel y un perfil rico en minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, además de vitaminas del complejo B.

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Otro aspecto relevante es su fácil digestión, ya que posee menor cantidad de tejido conectivo en comparación con las carnes rojas. Esto lo convierte en un alimento adecuado para todas las etapas de la vida, desde la alimentación complementaria en bebés hasta adultos mayores.

A su vez, el pollo se caracteriza por su versatilidad en la cocina, ya que puede adaptarse a preparaciones simples o elaboradas, tanto frías como calientes. La industria también ofrece opciones prácticas como cortes porcionados -pechugas, muslos y alas- y productos congelados individualment, que permiten optimizar el uso y reducir el desperdicio.

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En este contexto, el pollo continúa consolidándose como una opción central en la dieta de los argentinos, combinando valor nutricional, practicidad y accesibilidad.