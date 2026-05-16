Crece el consumo de pollo: ya lidera entre las proteínas animales
Con casi 50 kilos por habitante al año, su consumo está impulsado por su valor nutricional, accesibilidad y versatilidad.
Con casi 50 kilos por habitante al año, su consumo está impulsado por su valor nutricional, accesibilidad y versatilidad.
Lo informó el dueño de una cadena de granjas del centro marplatense. El maple de huevos tampoco escapa a la inflación.
Se debe a un brote de influenza aviar en la provincia que paralizó las exportaciones. No obstante, los productores enfrentan grandes pérdidas.
Así lo expresó en Radio Mitre Mar del Plata, Alejandro Lamacchia de la Asociación de Productores Porcinos bonaerense. "Por el aumento de la carne vacuna y el pollo, el consumidor se vuelca en la carne porcina", consideró.