Como hace unas semanas nos asustamos al entrar a las verdulerías, por el valor de la lechuga que rondaba los 10 mil pesos, ahora la sensación se repite, pero en las granjas. De acuerdo al dueño de una cadena de granjas del centro que se comunicó con El Marplatense, el pollo y el maple de huevos subieron un 12 y 37,5% respectivamente en los últimos quince días.

“El pollo aumenta todas las semanas. Impacta mucho la inflación en los alimentos y se nota, más que nada en el bolsillo de los clientes y en nosotros, que nos cuesta cada vez más bajar la mercadería. Cada bajada diaria supera el medio millón de pesos y repercute en todos los precios", manifestó el vendedor, a días que se conozca la inflación de marzo, que para el Gobierno rondará en el 10%.

Por ejemplo, hoy se dieron a conocer los rubros más afectados por la inflación durante marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el que “Alimentos” promedió una suba del 11%. Esta categoría fue impulsada por el alza de la leche, productos lácteos y huevos (18,2%), verduras, tubérculos y legumbres (22,4%); carnes y derivados (9,4%) y pan y cereales (8,8%).

Entonces, Agustín aclaró que como comerciantes no pueden actualizar al “ritmo de los proveedores”, quienes para él cuentan con el beneficio de que “no le tienen que poner la cara a los jubilados o vecinos”. En este sentido, reconoció que el pollo sube “todos los días” y repercute en las ventas, ya que la gente "compra menos”.

¿Y EL MAPLE DE HUEVOS?

En paralelo, también advirtió el aumento del maple de huevos, que se vio reflejado en los incrementos en los precios de las pastelerías, en otros sectores. “Hace dos semanas costaba $4000, $4500 en la pasada y ahora vale $5500”, aseguró el comerciante. Se trataría de un aumento del 37,5%.

Sobre esa misma línea, confió que en los últimos 15 días se registró un aumento en alimentos del 12%, y que “todos los días sube un poco y no se refleja en la inflación”. Y la respuesta de los proveedores es que están “atrasados”, por lo que aumentan casi diariamente, pero de forma paulatina.

"Si no son clientes de hace mucho tiempo, nos echan la culpa por los precios, aunque no es culpa nuestra. Lo que sube tratamos de adaptarlo porque no es solo el pollo, sino también la luz, el alquiler o los servicios.