Pollo y huevos: aumentos del 12 y 37,5% en quince días
Lo informó el dueño de una cadena de granjas del centro marplatense. El maple de huevos tampoco escapa a la inflación.
Lo informó el dueño de una cadena de granjas del centro marplatense. El maple de huevos tampoco escapa a la inflación.
“Europatagónica” se dedica a la producción de alimentos balanceados para animales de granja.
Una rápida intervención policial pudo desbaratar una huida de un delincuente que se había dinero y un teléfono de una granja. Mira el Video.
El Municipio realizó un operativo a raíz de las denuncias de los vecinos. En las últimas semanas, se han clausurado alrededor de 50 comercios.