Cómo preparar un tiramisú de chocolate y naranja sin horno en 9 pasos
La receta reemplaza el café por jugo y licor de naranja, incorpora chocolate amargo a la crema de mascarpone y permite preparar un postre equilibrado y aromático para seis porciones.
El tiramisú es uno de los postres más populares de la cocina italiana. Tradicionalmente se prepara con vainillas humedecidas en café y una crema a base de mascarpone, pero existen numerosas versiones que reinterpretan la receta original. Una de ellas es el tiramisú de chocolate y naranja, una combinación que suma frescura sin perder la esencia del clásico.
En esta variante, el café se reemplaza por jugo y licor de naranja, lo que aporta un sabor más liviano y aromático. Además, se incorpora chocolate amargo a la crema, generando un contraste interesante entre el dulzor del postre y el toque cítrico.
El resultado es un postre equilibrado, fácil de preparar y sin necesidad de horno, ideal para servir después de una comida especial o para compartir en reuniones.
Ingredientes (6 porciones)
Se necesitan 200 gramos de vainillas, 250 gramos de queso mascarpone, 200 mililitros de crema de leche, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate amargo, ralladura de una naranja, 50 mililitros de licor de naranja, 100 mililitros de jugo de naranja natural y cacao amargo o chocolate rallado para espolvorear.
Preparación
Primero, batir el mascarpone con el azúcar en un bowl hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
Luego, batir la crema de leche a medio punto en otro recipiente e incorporarla al mascarpone con movimientos suaves para mantener el aire de la preparación.
A continuación, agregar el chocolate amargo derretido -ya frío- junto con la ralladura de naranja y mezclar hasta integrar todos los ingredientes de la crema.
En otro recipiente, preparar el líquido para humedecer las vainillas mezclando el jugo de naranja con el licor de naranja.
Después, pasar rápidamente las vainillas por esta mezcla para evitar que se empapen demasiado y se desarmen.
Para armar el postre, colocar en una fuente una primera capa de vainillas humedecidas y cubrir con una capa de crema.
Repetir el proceso alternando capas de vainillas y crema hasta finalizar con crema en la superficie.
Finalmente, espolvorear cacao amargo o chocolate rallado por encima y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de servir para que el postre tome consistencia y los sabores se integren.
