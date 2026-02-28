Chipá relleno en 6 pasos: la versión irresistible para el mate
Una vuelta creativa del clásico del Litoral combina la textura crocante con un relleno jugoso de tomate, albahaca y mozzarella. Fácil, rendidor y perfecto para una picada o la merienda.
El chipá, elaborado tradicionalmente con almidón de mandioca y queso, es uno de los grandes clásicos del noreste argentino y Paraguay. Crocante por fuera y elástico por dentro, se convirtió en un infaltable de la ronda del mate.
En los últimos años apareció una variante que suma sabor y sorpresa en cada bocado: el chipá relleno. Esta versión conserva la masa original, pero esconde en su interior combinaciones que lo vuelven aún más tentador.
La mezcla de tomate, albahaca y mozzarella aporta frescura, cremosidad y un contraste ideal con el queso de la masa. El resultado es un chipá más jugoso, ideal para compartir en una merienda o como parte de una picada.
Cómo hacer chipá relleno en 6 pasos
Ingredientes
Para la masa:
-500 g de almidón de mandioca
-200 g de queso rallado (semiduro o mezcla)
-100 g de manteca derretida
-1 huevo
-200 ml de leche
-Sal a gusto
Para el relleno:
-2 tomates en cubos (sin semillas)
-100 g de mozzarella en cubos
-Hojas de albahaca fresca picada
Preparación
Paso 1: mezclar el almidón de mandioca con el queso rallado y la sal. Incorporar la manteca derretida, el huevo y la leche de a poco. Amasar hasta obtener una textura suave, homogénea y apenas húmeda.
Paso 2: dejar descansar la masa durante cinco minutos para que el almidón absorba bien la humedad.
Paso 3: mezclar los tomates bien escurridos con la mozzarella y la albahaca picada.
Paso 4: tomar porciones de masa del tamaño de una nuez grande. Aplastar suavemente y hacer un hueco en el centro.
Paso 5: clocar una pequeña cantidad de relleno y cerrar bien la masa, sellando los bordes para que el queso no se escape durante la cocción.
Paso 6: disponer los chipás en una placa apenas enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente dorados.
Otras ideas de relleno
-Jamón y queso.
-Aceitunas y queso.
-Ajo y queso.
-Carne desmechada.
-Salame y queso.
La clave es que el relleno no tenga exceso de líquido para evitar que la masa se abra.
Consejos para que salgan perfectos
-No sobrecargar el relleno.
-Sellar bien cada bolita.
-Usar mozzarella firme, no demasiado húmeda.
-Consumirlos tibios para disfrutar el queso fundido.
Fuente: con información de TN
