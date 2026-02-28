El chipá, elaborado tradicionalmente con almidón de mandioca y queso, es uno de los grandes clásicos del noreste argentino y Paraguay. Crocante por fuera y elástico por dentro, se convirtió en un infaltable de la ronda del mate.

En los últimos años apareció una variante que suma sabor y sorpresa en cada bocado: el chipá relleno. Esta versión conserva la masa original, pero esconde en su interior combinaciones que lo vuelven aún más tentador.

La mezcla de tomate, albahaca y mozzarella aporta frescura, cremosidad y un contraste ideal con el queso de la masa. El resultado es un chipá más jugoso, ideal para compartir en una merienda o como parte de una picada.

Cómo hacer chipá relleno en 6 pasos

Ingredientes

Para la masa:

-500 g de almidón de mandioca

-200 g de queso rallado (semiduro o mezcla)

-100 g de manteca derretida

-1 huevo

-200 ml de leche

-Sal a gusto

Para el relleno:

-2 tomates en cubos (sin semillas)

-100 g de mozzarella en cubos

-Hojas de albahaca fresca picada

Preparación

Paso 1: mezclar el almidón de mandioca con el queso rallado y la sal. Incorporar la manteca derretida, el huevo y la leche de a poco. Amasar hasta obtener una textura suave, homogénea y apenas húmeda.

Paso 2: dejar descansar la masa durante cinco minutos para que el almidón absorba bien la humedad.

Paso 3: mezclar los tomates bien escurridos con la mozzarella y la albahaca picada.

Paso 4: tomar porciones de masa del tamaño de una nuez grande. Aplastar suavemente y hacer un hueco en el centro.

Paso 5: clocar una pequeña cantidad de relleno y cerrar bien la masa, sellando los bordes para que el queso no se escape durante la cocción.

Paso 6: disponer los chipás en una placa apenas enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente dorados.

Otras ideas de relleno

-Jamón y queso.

-Aceitunas y queso.

-Ajo y queso.

-Carne desmechada.

-Salame y queso.

La clave es que el relleno no tenga exceso de líquido para evitar que la masa se abra.

Consejos para que salgan perfectos

-No sobrecargar el relleno.

-Sellar bien cada bolita.

-Usar mozzarella firme, no demasiado húmeda.

-Consumirlos tibios para disfrutar el queso fundido.

Fuente: con información de TN