Camila Ochoa, futbolista marplatense formada en Cadetes, debutó ayer con Independiente de Avellaneda en el marco de la decimoquinta fecha de la Primera División femenina de AFA.

La volante de 17 años, que habitualmente juega en la Reserva , hizo su estreno en la Primera en donde fue titular. Con Ochoa en cancha, las “Diablas” vencieron 1-0 a Social Atlético Televisión (SAT) para así ubicarse en la sexta posición del Torneo Apertura con 25 unidades.

En dialogo con el área de prensa de Cadetes, expresó: “Sentí muchos nervios, no caía que estaba cumpliendo el sueño que tengo de chiquita. Por suerte mis compañeras me ayudaron en todo. Me sentí bastante bien”.

Fue la primera oportunidad en la que el entrenador Pablo Goglino convocó a la futbolista para formar parte del plantel. La marplatense irá en busca de también ser tenida en cuenta para la fecha 16 en donde se disputará el clásico frente a Racing. En la última jornada, Independiente enfrentará a Boca que es el actual líder en solitario.