El club Independiente elevó un pedido para que los colectivos de línea lleguen hasta la villa deportiva
Por los hechos de violencia en el predio, también lograron que un patrullero circule por Scaglia los días de entrenamiento de 13 a 19.
Por los hechos de violencia en el predio, también lograron que un patrullero circule por Scaglia los días de entrenamiento de 13 a 19.
Damián Pérez y Federico Vera fueron expulsados en el "Rojo", y a la "Academia" le anularon un gol por offside. Fue 0-0 en el Cilindro.
“Me queda la sensación de felicidad y tranquilidad de haber logrado un objetivo en tan poco tiempo”, contó la ex Cadetes.
La futbolista surgida en Cadetes tuvo su estreno en la Primera División de AFA representando a las “Diablas”.
El “Rojo” marplatense ha comenzado con la construcción del paredón perimetral para su Villa Deportiva el pasado lunes para tratar de ciudar mejor el predio. El costo del mismo será solventado por la propia institución.
A través de quien preside la comisión de Deportes, Ariel Ciano, se hizo un merecido reconocimiento a un club que cumple una importante función social y por cuyos colores pasaron grandes deportistas de la ciudad.