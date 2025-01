La futbolista marplatense ex Cadetes, Camila Ochoa, firmó días atrás su primer contrato profesional con Independiente de Avellaneda a cinco meses de haber debutado en Primera.

En diálogo con Marca Deportiva, la joven volante compartió la emoción por lo conseguido y expresó: “Me queda la sensación de felicidad y tranquilidad por haber logrado un objetivo en tan poco tiempo. No me lo imaginé por el tiempo que llevo acá, capaz que más adelante si”.

Por otro lado, contó cómo se dio su arribo al club que milita en lo más alto del fútbol femenino del país y relató: “Llegué para hacerme pruebas con la categoría Sub16. Quedé y me hicieron ir al otro día a las pruebas de la Sub19 y me dijieron que querían que vaya allá pero por temas del colegio no podía ir. Iba una semana por mes, me quedaba, entrenaba y me volvía para que sepan que quería estar presente”.

Sin embargo poco tiempo despues arribó definitivamente al “Rojo” (el 5 de febrero de 2024) y en un abrir y cerrar de ojos consiguió debutar en Primera. Fue en junio de ese mismo año por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura cuando Ochoa sumó sus primeros minutos contra Social Atletico Televisión.

En lo que respecta al cambio de vida por mudarse a Buenos Aires se sinceró y confesó: “Fue difícil más que nada porque vine sola sin mi familia. Convivir con gente que no es tu familia cuesta pero dentro de todo la pude sobrellevar y acomodar bastante bien. No estoy 100% adaptada pero estoy más tranquila”.

En la misma línea, habló del cambio futbolístico de Mar del Plata al fútbol grande del país y expresó: “Desde que estoy en AFA se siente mucho la diferencia desde las horas de entrenamiento, la exigencia, de lo rápido que es el juego. Otro cambio son las canchas, que acá son un placer”.

Puede interesarte

Finalmente, habló de su sueño en esta carrera que recién comienza y cerró: “Me gustaría vestir la de la Selección. Es lo que más quiero”.