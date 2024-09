El ex jefe de Gabinete y ex canciller durante la presidencia de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, aseguró que “hay una gran operación” contra el ex presidente y sostuvo: “Yo no me voy a sumar a eso, no voy a patear a una persona en el suelo”. De todos modos no quiso dar un veredicto sobre la causa que se le sigue a Fernández por violencia de género, y aseguró que “está en contacto” con el ex mandatario mientras “la Justicia aclara el hecho”.

“Sigo hablando con Alberto Fernández; lo acompañé en una gestión política y, desde lo humano, es natural que lo llame. Es una denuncia muy grave que él está explicando y aclarando a la Justicia”, marcó Cafiero en declaraciones a Futuröck. Además, agregó: “Hubo una gran operación política y una gran operación de condena social anticipatoria, y yo no me voy a prender a eso. No le voy a tirar mierda al chabón, no voy a patear a una persona en el suelo. Espero que la Justicia lo pueda aclarar y, mientras eso sucede, soy respetuoso de la estrategia que él tenga”.

“Cacería de brujas”

El actual diputado de Unión por la Patria (UP) manifestó que hay una “cacería de brujas misógina” llevada adelante por quienes se refirieron a las supuestas visitas de mujeres que recibió Fernández en Casa Rosada durante su gestión.

“Me pareció muy indigno cuestionar las designaciones de Alberto Fernández, pese a que yo desconocía todo. Hubo un deterioro en cuanto a acusar, una oleada en donde todos eran sujetos de sospecha; es un acto misógino criticar esas designaciones que justo son mujeres”, sostuvo.

Finalmente, subrayó que la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez lo “sorprendió mucho” porque es “muy grave”. “Alberto siempre fue muy reservado con sus relaciones. Esa es una realidad y cualquiera de los que trabajamos con él te vamos a decir lo mismo”, cerró Cafiero.

