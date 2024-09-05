Santiago Cafiero

Desde Cameco aseguran que la economía de Mar del Plata "retrocedió 5 años"

Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, manifestó que "hacer un relevamiento de la venta por el Día del Padre, frente a la situación que está viviendo todo el comercio de la ciudad, nos parece hasta una falta de respeto. Hay mucha gente que la está pasando muy mal".