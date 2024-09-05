Cafiero denunció que "hay una gran operación" contra Alberto Fernández
El ex jefe de Gabinete dijo que no va a "patear a una persona en el suelo" y remarcó que hay una “cacería de brujas misógina”.
El ex jefe de Gabinete dijo que no va a "patear a una persona en el suelo" y remarcó que hay una “cacería de brujas misógina”.
"La política exterior de Macri fue hacer una política arrodillado a los intereses de Trump y Bolsonaro, nosotros no somos así. Tenemos una política exterior digna", dijo el canciller.
Así lo manifestó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo además que "no se le puede dejar un metro de distancia a este virus".
Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, manifestó que "hacer un relevamiento de la venta por el Día del Padre, frente a la situación que está viviendo todo el comercio de la ciudad, nos parece hasta una falta de respeto. Hay mucha gente que la está pasando muy mal".