En un partido que fue magro y con pocas situaciones de gol, Kimberley se trae un buen punto como visitante frente a Cipolletti luego de empatar 0 a 0 en la “Visera de Cemento” por la Fecha 10, la primera de la segunda rueda en esta primera fase.

Desde el inicio, ya avisó el equipo de Mignini con un remate de Schlottauer que tiene la característica de buscar el arco a veces en situaciones que no parecen cómodas para hacerlo.

El local lo intentó todo el tiempo porque quería presionar sobre el arco de Báez pero estaba sólido en la última línea el conjunto de Mar del Plata que no padeció los ataques de su rival.

El contragolpe parecía una buena forma de generar situaciones de peligro para el “Dragón” y tuvo un par de corridas donde no encontró precisión. De a poco fue logrando tener más la pelota y jugar más cerca del terreno rival, algo que le costó en el primer tramo del juego.

El lateral Lucas Argüello protagonizó una buena jugada colectiva que terminó con el remate de media distancia del local pero Báez llegó sin problemas a tapar el tiro que se metía esquinado. Fue de lo más claro del primer tiempo.

Kimberley sumó un empate más en la competencia y se mantiene la lucha por la clasificación (Foto: RioNegro.com.ar)

El juego no era bueno y en el primer tiempo a los dos más allá de la lucha y la búsqueda; les faltaba claridad. En el complemento cambió muy poco porque Cipolletti se empezó a desesperar y tirar la pelota al área donde siempre salía firme Báez para controlar el balón.

Una de las pocas claras fue un remate de Iachetti desde la banda izquierda, lugar que pasó a ocupar después del ingreso de Amieva. Otra vez respondió el “Pampa” Báez abajo sin dar rebote.

Después de unos minutos de asedio donde la pelota cruzaba el área con centros, Kimberley pudo salir un poco de su campo pero a pesar de ello, no podía inquietar a Facundo Crespo que prácticamente no tuvo acción en la tarde rionegrina. Sólo debió contener con tranquilidad dos centros frontales casi desde la misma posición uno por arriba y otro por abajo, pero que no encontró alguien que pudiera desviarla.

En los minutos finales no había mucho por arriesgar. El local no tenía ideas para completar una jugada bien en el arco rival y los marplatenses trataban de no estar desconcentrados en el tramo final. Facundo Crespo tuvo una jugada final donde pudo sacar providencialmente la apertura del marcador.

La igualdad le cayó bien al partido y sobre todo a Kimberley que sigue sumando y manteniéndose expectante en la zona de clasificación.

Síntesis

Cipolletti 0: Facundo Crespo, Leandro Wagner, Yago Piro, Damián Jara, Matías Carrera; Lucas Argüello, Laureano Tello, Santiago Jara, Alex Díaz, Nicolás Iachetti y Henry Sáez - DT: Gustavo Noto

Kimberley 0: Nicolás Báez; Tomás Loscalzo, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Nahuel Roselli, Jonathan Zárate, Agustín Vázquez, Ezequiel Goiburu, Leonel Iriarte y Martín Schlottauer - DT: Mariano Mignini

Goles: No hubo

Cambios: 10m ST Juan Fernández por Henry Sáez (C), 15m ST Juan Martín Amieva por Díaz y Boris Magnago por Santiago Jara y Manuel Liendo por Tello (C), 26m ST Gastón Gómez por Vázquez, Damián Luengo por Iriarte y Axel Pereyra por Roselli (K), 32m ST Kevin Collazo por Schlottauer (K), 34m ST José Antonio Michelena por Iachetti (C), 37m ST Ever Ullúa por Zárate (K)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: "La Visera de Cemento" de Río Negro