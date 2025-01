Brahian Alemán y Cristian Erbes comenzaron su camino en San Miguel transitando la pretemporada en Mar del Plata, donde se prepararon para afrontar los desafíos que les deparará la temporada. En diálogo con Marca Deportiva, los experimentados futbolistas compartieron sus sensaciones sobre esta etapa y sus expectativas en el nuevo club.

En lo que ambos coincidieron fue en la importancia del llamado de Sebastián Battaglia para acercarse al club. “A uno le llegaron muchas ofertas para otros clubes, pero Fede (Por Almada, el presidente) me viene llamando hace varios años que está atrás de esto. Antes no se dio pero ahora también Seba me llamó y se interesó en mí. Uno necesita un poco de rodaje así que estoy contento de llegar y de a poquito me pondré bien físicamente para sumar de donde toque”, comenzó Alemán.

Para el “Pichi”, que su ex compañero de cancha en Boca entre 2008 y 2011 lo tenga en cuenta fue aún más especial. “Están mejorando año a año para lograr el ascenso. Me atrajo un poco eso y un poco del llamado de Seba que me contó como estaba al club y las intenciones que el tenía con el equipo. Nos conocemos hace mucho, tenemos otro tipo de trato y hace que sea más fácil. Ojala que lo que me pida lo pueda cumplir”, explicó.

Por otro lado, se refirieron a sus posibles posiciones como referentes. Erbes comentó: “Para un equipo se necesita de todos. De los jóvenes y de los más grandes. Tirar todos para el mismo lado y aportar cada uno lo que sabe y su experiencia para llegar lo más lejos posible”. Por su parte, Alemán, que ya conocía a la ciudad por sus viajes con Gimnasia agregó: “Uno con los años que tiene es experimentado y siempre trata de dar lo mejor. Trataremos de llevar el escudo a lo más alto”.

Por último, el uruguayo habló de cómo se maneja la presión en el día a día por estar colocados como el equipo que mejor se reforzó en este mercado de pases tras incorporar a futbolistas de jerarquía y hasta los tres máximos goleadores de la temporada anterior. “Hay que terminar la pretemporada. En el campeonato iremos partido tras partido, no volvernos loco. Sabemos que es muy largo y que puede haber tropezones”, cerró Alemán.