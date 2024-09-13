Alvarado quiere dar vuelta la página ante San Miguel
El equipo de Gabriel Gómez visitará al “Verde” mañana a las 15 en busca de recomponerse tras caer con Ferro. Becker es baja.
El equipo de Gabriel Gómez visitará al “Verde” mañana a las 15 en busca de recomponerse tras caer con Ferro. Becker es baja.
El “Torito” venció 1-0 a San Miguel y volvió al triunfo luego de 6 partidos sin convertir ni ganar.
El conjunto dirigido por Marcelo Rodríguez ganó en su casa por 2-0 con goles de Lara González y Ailen Camacho.
El “Toriro”, hoy en zona de descenso, recibirá al “Trueno Verde” hoy a partir de las 15 en el Minella.
El joven de 18 años se resbaló por la lluvia y resultó gravemente herido. Los bomberos lo rescataron y lo trasladaron al Hospital Larcade.
El “Torito” venció a San Miguel por 3 a 0 en el primer tramo de la práctica y por 2-0 en el segundo para completar así su primera medida de la pre-temporada. Los goles fueron anotados por Leandro Vella (2), Nazareno Solís, Santiago González y Alan Palavecino.