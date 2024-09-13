Alvarado goleó a San Miguel en su primer amistoso

El “Torito” venció a San Miguel por 3 a 0 en el primer tramo de la práctica y por 2-0 en el segundo para completar así su primera medida de la pre-temporada. Los goles fueron anotados por Leandro Vella (2), Nazareno Solís, Santiago González y Alan Palavecino.