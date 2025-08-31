El equipo femenino de Aldosivi regresó a la victoria tras vencer por 2-0 a San Miguel en el marco de la fecha 15 de la Primera B.

Las dirigidas por Marcelo Rodríguez formaron con: Agustina Díaz, Fátima Viacava, Sol Cassarino, Sol Contrera, Milagros Buresta; Lorena Cortadi, Griselda Garro, Valentina Fernández, Morena Larea; Ailen Camacho, Delfina Moran.

En la primera etapa, las actuaciones fueron parejas pero a los 39 minutos, Ailen Camacho abrió la cuenta para las locales.

En el complemento, la ingresada Lara González amplió la ventaja a 2 minutos de haber entrado para sellar la victoria.

Con este resultado, alcanza los 16 puntos estirando la diferencia del fondo de la tabla. La próxima jornada será visitante de Camioneros.

