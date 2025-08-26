En el marco del operativo "Refuerzo de zona", personal del Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) detuvo esta tarde en el centro a un hombre de 38 años que se encontraba prófugo de la Justicia por un delito de hace dos semanas.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue interceptado mientras conducía una moto en la intersección de la avenida Independencia y Belgrano, y al cursar sus datos por el sistema informático descubrieron que sobre él recaía una captura activa desde el 14 de agosto de este año.

Puede interesarte

Por ese motivo, las efectivos lo detuvieron de inmedito y la fiscal Ana María Fernández ordenó que sea envido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Ads

Ads