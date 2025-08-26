avenida Independencia

Atraparon en Independencia y Belgrano a un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia
El delito por el que fue imputado ocurrió el 14 de agosto de este año y el delincuente fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
El delito por el que fue imputado ocurrió el 14 de agosto de este año y el delincuente fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
El accidente se registró hace instantes en la avenida, entre Alvarado y Castelli. Uno de ellos quedó tendido en el suelo con manchas de sangre.
El ladrón abrió una Peugeot Partner estacionada en la avenida Luro usando un inhibidor. Fue enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.