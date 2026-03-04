Un choque entre dos motocicletas se registró esta tarde en avenida Independencia, entre Alvarado y Castelli, frente a una reconocida cadena de cafeterías. Por la violencia del impacto, ambos conductores -uno de ellos trabajador de una aplicación de delivery- fueron trasladados por ambulancias del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Según indicaron testigos consultados por El Marplatense el impacto entre las motos fue frontal y uno de los jóvenes quedó tendido sobre la calzada con visibles manchas de sangre.

Fuentes consultadas , indicaron que uno de los motociclistas -el que estaba más grave- se encontraba en “estado de excitación” y tuvo que ser trasladado con código rojo, mientras que el otro ingresó al HIGA con politraumatismos. No obstante, ambos están en el shockroom del quirófano.

Dos ambulancias del SAME llegaron hasta el lugar.

Por otra parte, personal de tránsito y efectivos policiales interrumpieron la circulación vehicular en la zona para facilitar la asistencia médica y realizar las pericias correspondientes.

Según relató un comerciante de la zona, los motociclistas suelen incorporarse a la avenida “con mucha confianza” desde la salida de la mencionada cafetería hacia el centro de la calzada, lo que genera situaciones de riesgo en reiteradas oportunidades.

