El arroz es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina, pero no todas sus variedades se comportan igual. El largo fino, el doble carolina y el carnaroli presentan diferencias en su composición que impactan directamente en la cocción, la textura y el resultado final de cada plato.

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Aunque a simple vista pueden parecer similares, la principal diferencia radica en el tamaño del grano y en la cantidad de almidón que liberan. Esto determina si el arroz queda suelto, húmedo o cremoso, y define cuál es el uso más adecuado en la cocina.

El arroz largo fino tiene un grano alargado y delgado, con bajo contenido de almidón. Por eso, al cocinarse queda suelto, liviano y bien separado, lo que lo convierte en una opción ideal para guarniciones, ensaladas o platos donde se busca que no se apelmace.

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En cambio, el doble carolina presenta un grano más corto y ancho, con una textura intermedia. Tiene mayor capacidad de absorción, lo que le permite incorporar mejor los sabores y lograr preparaciones más húmedas, como arroces con verduras, pollo o salsas.

Por su parte, el carnaroli -una variedad italiana- tiene un grano corto con alto contenido de almidón. Esta característica le permite liberar cremosidad de manera gradual sin perder su estructura, lo que lo hace especialmente indicado para risottos y platos donde la textura cremosa es fundamental.

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En la práctica, el largo fino funciona mejor en preparaciones simples y livianas; el doble carolina se adapta a recetas más sabrosas y con caldo; y el carnaroli se destaca en platos que requieren una consistencia cremosa y uniforme.

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Elegir correctamente el tipo de arroz no es un detalle menor: puede cambiar por completo la calidad final de una receta, desde la textura hasta la forma en que absorbe los sabores.

Fuente: con información de TN