Cook continuará ligado a la empresa como presidente ejecutivo.

La empresa anunció un cambio histórico en su conducción: John Ternus será el nuevo director ejecutivo de la compañía a partir del 1 de septiembre, en reemplazo de Tim Cook, quien dejará el cargo tras 15 años al frente del gigante tecnológico.

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Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware y con 25 años de trayectoria dentro de Apple, aparece como una figura de peso puertas adentro. A lo largo de su carrera participó en el desarrollo de prácticamente todos los grandes productos de la firma, desde distintas generaciones del iPhone y el iPad hasta lanzamientos clave como los AirPods y el Apple Watch.

Cook seguirá como director ejecutivo durante los próximos meses para acompañar la transición y luego colaborará en asuntos puntuales de la empresa, entre ellos el vínculo con responsables políticos de distintos países. El ejecutivo había asumido en 2011, luego de la salida de Steve Jobs por motivos de salud, y durante su gestión Apple se consolidó como una de las compañías más valiosas del mundo.

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En el anuncio oficial, Cook definió a Ternus como “la persona indicada” para liderar la próxima etapa de Apple y destacó su perfil ligado a la ingeniería y la innovación. Por su parte, el futuro CEO dijo sentirse “lleno de optimismo” por lo que la empresa puede lograr en los próximos años y calificó a Cook como su “mentor”.

La designación de Ternus también fue leída por analistas como una señal de cambio en el rumbo de Apple. A diferencia de Cook, cuya fortaleza estuvo más asociada a la operación, la logística y la expansión global del negocio, el nuevo CEO tiene un perfil más vinculado al desarrollo de productos. Esa característica podría empujar a la firma a reforzar su apuesta por nuevos dispositivos y por una integración más profunda de la inteligencia artificial en su ecosistema.

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Fuente: BBC