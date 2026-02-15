El cantante Abel Pintos sorprendió a los asistentes del festival Cosquín Rock 2026 en Córdoba al aparecer en el escenario sin haber sido anunciado y encender al público con una versión de “Jijiji”, el clásico tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Pintos se subió al escenario en el marco del 25º aniversario del encuentro musical y se integró al espíritu colaborativo del evento. Primero cantó junto a Alejandro “Ale” Kurz, líder de El Bordo, varios temas icónicos del rock nacional, y luego llegó el momento más explosivo con “Jijiji”, que hizo que el predio se llenara de un pogo masivo entre los fans.

Además de ese momento, el artista también acompañó a la banda Eruca Sativa en una actuación llena de energía, reforzando la mezcla de estilos que caracterizó esta edición del festival. Su participación no pasó desapercibida en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron imágenes y videos del momento, celebrando su incursión en un terreno poco habitual para él.

La edición 2026 del Cosquín Rock se llevó a cabo los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, con una extensa grilla de más de cien artistas que recorrieron diferentes géneros y consolidaron al evento como uno de los más importantes del calendario musical argentino.

