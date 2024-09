Luego de un gran triunfo ante Deportivo Morón por la Fecha 32 de la Primera Nacional, el entrenador de Aldosivi Andrés Yllana no brindó conferencia de prensa pero se sentó a decir unas palabras.

“Primero le agradezco a mis jugadores, como dije en la semana, los quiero mucho y estoy orgulloso del grupo”, dijo primeramente. Luego les dejó un mensaje a los hinchas: “que disfruten el triunfo, lo compartimos con ellos porque el equipo se entregó para regalarles la victoria”.

Se guardó el mensaje que quería dar para algunos personas, que no quedó claro si son allegados al club o no pero que aprovecharon el bache para establecer las críticas que no se habían podido hacer en el resto de la temporada.

“A los que están esperando que nos vaya mal, que sigan esperando como desde enero. Que sigan comiendo veneno como lo vienen haciendo bastante seguido. El año es largo y difícil, nos faltan todavía partidos, pero que disfrute el hincha de Aldosivi y los que esperan que nos vaya mal, que sigan comiendo veneno”, resumió Yllana.

El entrenador estaba visiblemente molesto y a pesar de no brindar las habituales conferencias de prensa, si quería decir algo y fue justamente lo que hizo.