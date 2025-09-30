El Ministerio de Capital Humano informó que ya se encuentra vigente el nuevo programa de beneficios, dirigido a jubilados y pensionados de ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra. Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

El programa se suma a las mejoras anunciadas por el Gobierno nacional, contempladas en el Presupuesto 2026, en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones en un 5% por encima de la inflación proyectada.

Descuentos en supermercados

Disco : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Jumbo : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Vea : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto : 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. La Anónima : 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Josimar : 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones. Carrefour : 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

De estos descuentos quedando exentos carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES que cobren sus haberes en dicho banco accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el BNA les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2%) sin tope de saldo a remunerar.