La presencia de Soda Stereo con el espectáculo Ecos es ya uno de los grandes eventos de este 2026 en Mar del Plata. El grupo actuará el próximo 3 de abril a las 19:00 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas (Juan B. Justo 3525) y las entradas ya están a la venta de forma online.

Ecos reunirá a Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo, mientras que Gustavo Cerati estará presente mediante tecnología de última generación, sin recurrir a archivos de video ni a inteligencia artificial. No se trata de un tributo ni de una reedición de Gracias totales, sino de una propuesta completamente nueva.

El espectáculo combinará una puesta en escena innovadora con un repertorio que recorrerá clásicos, himnos y canciones emblemáticas de Soda Stereo. Las voces y guitarras de Cerati serán originales, integradas al show junto a la interpretación en vivo de sus compañeros.

Para lograrlo, se utilizarán grabaciones completas de shows históricos de la banda, especialmente de la gira Me verás volver, seleccionando y fusionando tomas que Charly y Zeta ensayaron intensamente. Los productores aseguran que será un espectáculo sin precedentes en América Latina.

La propuesta apunta tanto a los fans históricos como a quienes nunca pudieron ver a Soda Stereo en vivo, ofreciendo una experiencia real de recital en tiempos donde predomina lo virtual. La intención es recuperar el encuentro directo entre la banda y el público frente al escenario.

El show está pensado para estadios cerrados, con campo de pie para los más jóvenes y plateas para quienes prefieran mayor comodidad. Además, se proyecta llevarlo a distintos países de América y Europa, con una disponibilidad inicial de un año para sumar fechas y la posibilidad de un gran cierre en Buenos Aires.

Fuente: con información de Clarín.com