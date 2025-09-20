Vuelve a Mar del Plata Massacre, una de las bandas más icónicas del rock alternativo
Se presentará en Vorterix el próximo 25 de octubre. El show recorrerá sus grandes clásicos junto a las canciones más representativas de su última etapa.
La legendaria banda Massacre, liderada por Walas, regresará a Mar del Plata con un show en vivo el próximo 25 de octubre a las 19:00 en Vorterix (Diagonal Pueyrredon 3338).
Con más de 30 años de trayectoria y un repertorio que ha marcado a varias generaciones, Massacre ofrece un espectáculo que recorrerá sus grandes clásicos junto a las canciones más representativas de su última etapa.
El grupo, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, garantiza una noche intensa con temas inolvidables como Plan B (anhelo de satisfacción), La octava maravilla, Te leo al revés y La reina de Marte, además de material de su reciente producción discográfica.
Formada a fines de los años 80, Massacre se ha consolidado como una banda de culto gracias a su fusión única de punk, rock alternativo y psicodelia. Su potencia en vivo y su conexión con el público convierten cada presentación en una experiencia inolvidable.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión