El vitel toné es mucho más que un plato: es un puente cultural entre Italia y Argentina que se consolidó como símbolo de las celebraciones de fin de año. Su historia comienza en el Piamonte, al norte de Italia, donde hacia fines del Siglo XIX se popularizó el vitello tonnato, una preparación que combinaba carne de ternera cocida y cortada en láminas finas con una salsa fría elaborada a base de atún, anchoas y alcaparras. Esta mezcla, que unía la carne con productos del mar, reflejaba tanto la influencia del comercio marítimo como el refinamiento de la cocina aristocrática de la época.

Ads

Con la llegada masiva de inmigrantes italianos a la Argentina a fines del Siglo XIX y comienzos del XX, la receta cruzó el Atlántico y se adaptó al paladar local. El peceto reemplazó a la ternera y la salsa se volvió más cremosa, con variantes que incorporaron mayonesa y crema de leche, dando lugar al vitel toné tal como lo conocemos hoy. La preparación se instaló rápidamente en las mesas argentinas, especialmente en las fiestas de diciembre, donde se convirtió en un clásico navideño.

Su presencia en la mesa de Nochebuena y Año Nuevo no es casual: el vitel toné reúne tradición, practicidad y un sabor que se asocia directamente con el encuentro familiar. Al servirse frío, resulta ideal para las celebraciones veraniegas del hemisferio sur, y su preparación anticipada permite que el plato esté listo al momento de compartir. Así, se transformó en un ritual culinario que acompaña la reunión de generaciones y que evoca la herencia cultural de los inmigrantes italianos.

Ads

Puede interesarte

Hoy, el vitel toné es un emblema de la cocina festiva argentina. Representa la memoria de quienes trajeron sus costumbres desde Europa y la capacidad de la gastronomía local de resignificar esas tradiciones. En cada mesa navideña, el vitel toné no solo es un plato: es un recordatorio de la historia compartida, de la fusión de culturas y de la importancia de la comida como símbolo de identidad y celebración.

Fuente: con información de TN

Ads