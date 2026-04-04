Un hombre fue aprehendido esta madrugada en inmediaciones del barrio San José, tras intentar asaltar a un ciclista utilizando armas blancas.

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El hecho fue advertido por personal policial que realizaba tareas de prevención, al observar a un individuo corriendo detrás de un ciclista en la zona de Independencia y Rodríguez Peña. Al notar la presencia del móvil, la víctima alertó a los efectivos y señaló que el sujeto lo había amenazado con cuchillos para robarle.

De inmediato, los uniformados iniciaron un seguimiento que culminó en la zona de Independencia y Primera Junta, a la altura de un supermercado, donde lograron interceptar al sospechoso.

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Durante la persecución, el individuo descartó tres cuchillos -dos tipo Tramontina con cabo de madera y uno con mango azul-, que fueron secuestrados en el lugar. Al momento de la aprehensión, el sujeto opuso resistencia y debió ser reducido con la colaboración de un civil.

Posteriormente, fue identificado de manera parcial como “Alberto Rosales”, ya que se negó a aportar mayores datos filiatorios. Durante el traslado a la dependencia policial, comenzó a golpear con sus pies y cabeza las puertas y la mampara del móvil.

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La víctima, un hombre de 31 años, relató que el agresor lo venía siguiendo y, exhibiendo cuchillos, le exigió la entrega de su bicicleta.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, la notificación de los derechos al imputado y su traslado a sede judicial.