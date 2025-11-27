Violento golpeó y amedrentó con un cuchillo a una vecina en Cerrito y San Salvador
Ocurrió esta tarde en una vivienda de Cerrito al 1400. La mujer, de 62 años, precisó la atención de una ambulancia del SAME.
Un hombre de 37 años fue detenido hoy por ponerse violento, golpear y amenazar de muerte con un cuchillo a su vecina de 62 años en una vivienda del barrio Cerrito y San Salvador.
Personal del Comando de Patrullas intervino en la vivienda ubicada en Cerrito al 1400, tras un llamado a la Central de Emergencias 911. La víctima denunció haber sufrido golpes y amenazas por parte de su vecino, quien la amedrentó utilizando un cuchillo de filetero.
Al llegar al lugar, el imputado -que se encontraba violento y exaltado- fue reducido por el personal policial. Mientras, la mujer fue asistida por una ambulancia del SAME, aunque el profesional a cargo determinó que no era necesario su traslado.
La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las actuaciones de rigor por los delitos de “amenazas calificadas, lesiones leves y violación de domicilio”, ordenando la notificación al imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
