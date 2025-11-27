Un hombre de 37 años fue detenido hoy por ponerse violento, golpear y amenazar de muerte con un cuchillo a su vecina de 62 años en una vivienda del barrio Cerrito y San Salvador.

Personal del Comando de Patrullas intervino en la vivienda ubicada en Cerrito al 1400, tras un llamado a la Central de Emergencias 911. La víctima denunció haber sufrido golpes y amenazas por parte de su vecino, quien la amedrentó utilizando un cuchillo de filetero.

Al llegar al lugar, el imputado -que se encontraba violento y exaltado- fue reducido por el personal policial. Mientras, la mujer fue asistida por una ambulancia del SAME, aunque el profesional a cargo determinó que no era necesario su traslado.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las actuaciones de rigor por los delitos de “amenazas calificadas, lesiones leves y violación de domicilio”, ordenando la notificación al imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

