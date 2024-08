La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, se refirió esta mañana a la denuncia de Fabiola Yáñez contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández. Lo hizo con un posteo en la red social X, en el que de alguna manera minimizó el hecho y lo contrapuso con acontecimientos que, a su criterio, son más dolorosos, como las muertes en pandemia.

“Perdonen por no sentir lástima”; “Pido disculpas por no empatizar”; “La entrevista de Fabiola no significó nada”; “Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada”; o “Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, fueron algunas de las frases que repartió Villarruel en un tuit de cuatro párrafos en los que pretendió contrastar algunos aspectos de la realidad nacional que, para ella, son más preocupantes que los hechos por violencia de género que se le imputan a Alberto Fernández tras la denuncia penal de Yáñez.

“La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían”, remarcó la vicepresidente en referencia la entrevista exclusiva que publicó anoche Infobae y consideró que el de Fernández fue un gobierno “de gente repugnante” que aplicó “protocolos de cuarta” contra los que ella combatió. “Luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por protocolos de cuarta”, escribió, concretamente.

También se refirió a los viajes “de placer” que Yáñez realizó durante el tiempo que le tocó ser primera dama y destacó que, mientras eso ocurría, “cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían”. Además, hizo hincapié en las “mujeres en contextos de violencia” que no tienen privilegios en contraste con “los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España”.

Yáñez reside con su hijo Francisco y su madre, Miriam Verdugo, en Madrid. Desde allí se presume que en los próximos días podría declarar, videollamada mediante, ante la Justicia en el expediente que se le sigue a su ex pareja por presuntos hechos de violencia de género. “La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa”, relató la mujer. Alberto Fernández, en tanto, pidió a través de su abogada, Silvina Carreira, que la investigación pase la justicia de San Isidro.

La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían.

Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 11, 2024

Pero Villarruel no fue la única dirigente política que se pronunció sobre las declaraciones de Yáñez. A diferencia de la vicepresidente, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se “solidarizó con la valentía” que mostró la ex primera dama. “Deseo que su testimonio sirva para entender la importancia de trabajar eficiente y responsablemente en políticas públicas en materia de género y para generar conciencia sobre este cambio de paradigma. Que la justicia se expida como tiene que hacerlo”, escribió en la red social X.

“Es fundamental seguir destinando los instrumentos de gobierno necesarios para que los estados cumplan con programas para la protección de las mujeres. De esto depende la construcción de una sociedad con miradas y vínculos mas justos. Una sociedad con igualdad de derechos”, agregó Rodríguez Larreta.

En tanto, el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, escribió: “¿Para qué carajos estaba el Ministerio de la Mujer si le negaron la ayuda hasta a la Primera Dama? Se confirma que era un antro que solo servía para robar con el presupuesto y llenarlo de ñoquis". El caso coincide con el anuncio del Gobierno, hecho días atrás, de la puesta en venta del edificio donde funcionó esa cartera, creada por el gobierno de Fernández y desintegrada durante la gestión de Javier Milei.

