El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” (Lamadrid 3870), conocido como Villa Mitre, presentó su programación para enero, que incluye muestras permanentes y temporarias, teatro inmersivo, talleres y propuestas lúdicas para los chicos. El espacio cultural abrirá sus puertas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00, y los sábados y domingos de 16:00 a 20:00: los martes el ingreso es libre y gratuito.

Entre las muestras permanentes se destacan Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932) y un recorrido histórico por el crecimiento urbano, la arquitectura, el urbanismo, los usos y costumbres y la vestimenta, con fotografías y objetos que ilustran la transformación de la ciudad desde sus orígenes como villa balnearia hasta la consolidación del turismo de masas.

Las muestras temporarias disponibles son Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950 y A 47 años de la primera estrella, dedicada a recuperar la memoria de Mar del Plata como subsede del Mundial 78.

El Museo también ofrece servicios de Hemeroteca, Archivo Documental, Fototeca y Biblioteca, disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 14:00.

En cuanto a las actividades aranceladas previstas para el verano, la programación incluye propuestas para distintos públicos. Una de ellas será Batata en Villa Mitre, una experiencia lúdica que se desarrollará durante enero y febrero, y funcionará de martes a domingo entre las 16:00 y las 00:00, y los lunes de 16:00 a 20.30.

El futuro es patrimonio es una experiencia teatral inmersiva que se realizará todos los lunes de enero a las 21:30 y a las 23:00. En cada función, el público será parte de un evento social, una visita guiada, una investigación silenciosa y una revelación final. También continuará la práctica de Chi Kung, dictada por Pablo Guzmán, los lunes y miércoles a las 09:00.