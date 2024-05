El secretario general del Sindicato de Pasteleros a nivel local, José García, celebró el paro realizado hoy por la CGT en todo el país y pidió que el próximo sea “con movilización”, a la vez que auguró: “Van a venir muchos más paros y va a salir más gente a la calle”.

García destacó que “nos unimos al paro porque hay miles de motivos para hacerlo” y resaltó que este Gobierno “quiere tomar medidas que van a hacerle perder cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores. La Ley Bases es lo que más va a perjudicarlos”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, el referente de los pasteleros ironizó al señalar que Milei prometió que el ajuste lo iban a pagar los políticos y “nosotros como defensores de la casta obrera tenemos que salir a la calle para que no sigan perdiendo los salarios”.

Sobre el sector que representa, García reconoció que “no hay despidos” pero que “tampoco hay ventas porque no hay plata en la calle”. Por eso, auguró que “van a venir muchos más paros y va a salir más gente a la calle. Y la próxima vez tiene que ser un paro con movilización porque están perjudicando a todos”.

“Le tenemos que demostrar a este Gobierno que realmente está yendo contra los trabajadores", dijo el gremialista.

Precisamente en relación con el paro, el pastelero aseguró que fue “contundente” y señaló que “si bien hay comercios abiertos, son negocios chicos que realmente se veía que estaban vacíos. Como que abrieron por abrir porque la gente no salió a la calle. Que se una la UTA le dio más fuerza al paro y cuando no hay colectivo es más contundente”.

“Le tenemos que demostrar a este Gobierno que realmente está yendo contra los trabajadores y se dan cuenta, pero ellos lo que quieren es perjudicar. Lo que más ruido me hace es cuando dice que los salarios están superando a la inflación, eso es tomarles el pelo a los trabajadores”, confió el gremialista.

Para García lo importante es que la Ley Bases no avance, aunque desconfía de un cambio de rumbo en el Gobierno: “Creo que no, están firmes y convencidos de que están haciendo las cosas bien. En esto se están equivocando y estoy seguro de que no van a ver que este paro fue contundente. Que el Gobierno vea el descontento, hasta de la misma gente que lo ha votado”.