Pasteleros se adhieren al paro nacional
Según expresaron desde la organización sindical, esta medida fue tomada en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional.
Según expresaron desde la organización sindical, esta medida fue tomada en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional.
El secretario general del Sindicato de Pasteleros a nivel local, José García pidió que la próxima medida sea “con movilización”.
El sindicato se movilizó, denunciando irregularidades laborales, mala registración y violación de convenios. Desde UTHGRA ya habían condenado las acciones.
"El contexto es delicado pero a los trabajadores nos golpea diferente", indicó la secretaria de Actas y Difusión del gremio, Natalia Ángel.
José García, secretario gremial del Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata, indicó este lunes que ya son más una decena los contagios detectados entre sus afiliados. Sin embargo, aseguró: "Los protocolos se cumplen al pie de la letra".
Así lo indicó el secretario gremial de Pasteleros, José García, este lunes. El dirigente explicó que no han cobrado el mes de julio. Además, se refirió a la Fase 3 y afirmó: "Si retrocedemos sería muy perjudicial para los trabajadores. Sería terrorífico".