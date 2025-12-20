La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata manifestó su “total desacuerdo con la metodología empleada por los manifestantes” en relación con la movilización del Sindicatos de Pasteleros frente a locales gastronómicos como Hard Rock Café y Kentucky.

Ads

En ese sentido, la entidad expresó su preocupación por el impacto que este tipo de acciones genera en el sector y en la actividad económica local.

En su posicionamiento, la Asociación destacó que la instalación de marcas de prestigio internacional, la fuerte inversión del sector privado en un contexto complejo y la creación de puestos de trabajo “no puede verse empañada por actitudes de este tipo”, que -señalaron- no solo perjudican al empresariado gastronómico y hotelero, “sino que además resultan nocivas” para toda la ciudad”.

Ads

Puede interesarte

Se recuerda que este viernes se produjo un fuerte enfrentamiento entre el Sindicato de Pasteleros (STARPYH) de Mar del Plata y UTHGRA a raíz de manifestaciones realizadas por Pasteleros, donde denunciaron irregularidades laborales, mala registración y violación de convenios.

El secretario general de Pasteleros, José García, justificó la protesta señalando que buscan visibilizar situaciones de precarización y defender los derechos de los trabajadores en un contexto económico crítico, y adelantó que continuarán con las acciones hasta que las empresas regularicen al personal.

Ads

Por su parte, UTHGRA Mar del Plata repudió el escrache y lo calificó como un hecho “innecesario, lamentable y violento”, denunciando presiones, extorsiones y la presencia de “patovicas traídos en micros desde Buenos Aires”.

Puede interesarte

Su titular, Pablo Santín, afirmó que Hard Rock Café y locales similares no corresponden al convenio de Pasteleros y acusó a García de intentar forzar encuadres laborales mediante amenazas, afectando la actividad, la inversión y el empleo en la ciudad.