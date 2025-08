Las pasiones surgen en el momento menos pensado. Durante la pandemia, Evangelina de Arrieta comenzó a administrar las redes sociales del emprendimiento gastronómico de su madre, una salida laboral que apareció ante el difícil contexto. Pero lo que era un hobby, se convirtió en algo más. Desde ahí, esta joven maipuense de 23 años se involucró en el mundo de la pastelería y hoy está ante la posibilidad de integrar en el equipo argentino que competirá el 6 y 7 de noviembre en Roma, Italia, del Mundial de Pastelería, Heladería y Chocolatería.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, De Arrieta comentó que ese trabajo de redes sociales comenzó “de un momento a otro, empezó a gustar mucho y de ahí ya no me pude despegar”. Su traslado a Mar del Plata, la ciudad donde siempre quiso vivir, le permitió trabajar profesionalmente en el rubro, algo que, según ella, “en el pueblo no existe básicamente”.

Al hablar sobre el Mundial en Roma, destacó la relevancia de Europa como referente en el mundo de la pastelería. “Marca mucho la tendencia de lo que es pastelería, uno siempre está influenciado por eso. Si bien la pastelería local o argentina tiene su impronta, lo novedoso y lo nuevo está y se realiza allá”, afirmó.

En cuanto a sus preferencias dentro de la pastelería, la joven se inclina por las tortas modernas, que se distinguen por su complejidad y variedad de sabores. “Son tortas que difieren mucho de lo que uno conoce como una torta, el clásico bizcochuelo. Trabajamos mucho con geles, con ganache, con distintas cremas, preparaciones en una misma torta, y eso hace que sean muchos sabores y texturas y preparaciones que combinan muy bien. Creo que me oriento a eso, si tengo que elegir algo”, explicó.

No obstante, y más allá de la pasión, De Arrieta atraviesa algunas dificultades económicas para sustentar su viaje a Europa para competir, además de que está viajando constantemente a Capital Federal para entrenando con el equipo, por lo que lanzó a través de sus redes sociales un sorteo para conseguir fondos. Se la puede encontrar en Instagram en @evangelina.pastelería. “Ahí estoy subiendo continuamente cómo sigue todo el proyecto, el equipo, en qué estamos”, detalló.

Evangelina también destacó el apoyo desinteresado que ha recibido de muchas personas. “Hay mucha gente que me ayudó enviando dinero. Y en este momento prefiero como ir por el lado de ofrecer la rifa para darle algo a cambio a esa persona que me está dando una gran mano”, expresó.

