Un hombre de 55 años resultó herido con cortes en una mano y en el cuello, tras una discusión por motivos laborales con otro hombre de 42: si bien las lesiones no revistieron mayor gravedad, fue derivado a una clínica privada para recibir atención. El agresor, por su parte, fue detenido.

La discusión se originó en la zona del Puerto, más precisamente en avenida De los Trabajadores y Magallanes, donde personal de la Comisaría Tercera acudió tras un llamado al 911 que informó sobre una violenta disputa entre dos hombres.

Según indicaron fuentes policiales, el incidente se originó en un conflicto laboral, sin que haya más explicaciones sobre el vínculo unía a estas personas.

En primera instancia el agresor irrumpió en el domicilio de la víctima, donde lo amenazó de muerte con un cuchillo. Pero la discusión continuó en vía pública, donde el atacante propinó golpes de puños en el rostro de su oponente y le cortó el cuello y la mano derecha.

Con la intervención de los agentes, se determinó que tanto la víctima como el imputado recibieran atención médica en el lugar por parte de personal del SAME. En este sentido, la víctima fue trasladada a la Clínica 25 de Mayo para observación y tratamiento.

Intervino en el hecho la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quien ordenó las actuaciones correspondientes por “lesiones y amenazas calificadas”, además del secuestro del cuchillo. Finalmente el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.