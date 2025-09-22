Una conductora se descompensó y chocó contra un poste de luz en plena avenida Constitución
El hecho ocurrió durante esta tarde en la intersección con Ángel Roffo, y la mujer fue asistida por comerciantes y peatones.
Durante esta tarde, se registró un fuerte choque de una camioneta Duster contra un poste en plena avenida Constitución, entre Ángel Roffo y Ricardo Palma, enfrente del Alto Constitución.
Según pudo conocer El Marplatense, la conductora de alrededor de 60 años se habría descompensado mientras manejaba, lo que provocó que se desvíe hacia la derecha e impacte fuertemente con el poste de luz, sin haber otros vehículos involucrados.
Además, informaron a este medio que, por la demora de quince minutos de la ambulancia, la víctima fue asistida en el asfalto por comerciantes y personas que transitaban en la zona norte de la ciudad.
También indicaron que la damnificada se encontraba sola en el momento del accidente.
