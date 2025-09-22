Durante esta tarde, se registró un fuerte choque de una camioneta Duster contra un poste en plena avenida Constitución, entre Ángel Roffo y Ricardo Palma, enfrente del Alto Constitución.

Ads

Según pudo conocer El Marplatense, la conductora de alrededor de 60 años se habría descompensado mientras manejaba, lo que provocó que se desvíe hacia la derecha e impacte fuertemente con el poste de luz, sin haber otros vehículos involucrados.

Puede interesarte

Además, informaron a este medio que, por la demora de quince minutos de la ambulancia, la víctima fue asistida en el asfalto por comerciantes y personas que transitaban en la zona norte de la ciudad.

Ads

También indicaron que la damnificada se encontraba sola en el momento del accidente.



Ads