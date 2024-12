Kimberley puso en marcha su planificación para la temporada 2025 del Torneo Federal A, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo como lo ha demostrado este primer año luego de ascender. Sin embargo, sufrió la baja de peso de Nicolás Báez.

El arquero, que formó parte del plantel que disputó el Regional Amateur 2023/2024 y logró el ascenso, se despidió vía redes del la institución.

“Gracias Dragón por este tiempo compartido. Me llevo los mejores recuerdos de momentos inolvidables. El ascenso es uno, pero no es el único. El día a día ha sido excelente, personas que me han aportado mucho en lo personal”, posteó el futbolista en Instagram.

Este año, el “Pampa” disputó 28 partidos con la camiseta del “Dragón” en donde le convirtieron 25 tantos y mantuvo 10 vayas invictas.

De esta manera, se registra el primer movimiento para Kimberley, que poco tiempo atrás seguro la continuidad de Mariano Mignini al mando del equipo, con quien alcanzó hasta los octavos de final en la Fase Reválida.