Un hombre de 34 años, turista oriundo de la localidad bonaerense de Junín, fue imputado por el delito de cohecho tras intentar sobornar a efectivos policiales durante un control vehicular realizado en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre una camioneta en presunto estado de abandono en una estación de servicio Shell. A partir de la denuncia, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Tercera inició un operativo de búsqueda.

Al arribar a la zona de Bouchard y avenida Peralta Ramos, los efectivos lograron interceptar una camioneta Ford Ranger blanca, que circulaba por el lugar. En ese momento, un segundo ocupante del rodado se dio a la fuga a pie, mientras que el conductor fue identificado en el lugar.

Ads

Al solicitarle la documentación del vehículo y constatar que no contaba con la misma, el conductor intentó eludir el procedimiento legal al manifestar en voz alta: “¿Cómo podemos arreglar?”, en clara alusión a un intento de soborno. Ante esta situación, el sujeto fue inmediatamente aprehendido.

Personal de la Dirección de Delitos Complejos Automotores realizó las pericias correspondientes sobre el chasis y el motor del vehículo, las cuales arrojaron resultado negativo. En paralelo, agentes de Tránsito Municipal labraron las actas correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Ads

Como resultado del procedimiento, el vehículo fue trasladado al playón de Tránsito Municipal, mientras que el imputado quedó a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N°10, a cargo del fiscal Dr. Pizzo, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de cohecho y la realización de las actuaciones de rigor, quedando pendiente la resolución de su situación procesal