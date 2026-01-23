Tenían un inhibidor de alarmas y quisieron coimear a la policía

Dos hombres fueron aprehendidos este martes cuando circulaban a bordo de una auto con pedido de captura, tras una denuncia por un robo en Villa Gesell mediante este modus operandi. Al ser detenidos, les ofrecieron 100 mil pesos a los efectivos para borrar los datos de los celulares secuestrados en s