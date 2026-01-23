Un turista circulaba sin papeles, intentó sobornar a la Policía y terminó detenido en Mar del Plata
El procedimiento se inició tras un llamado al 911 y terminó con la aprehensión de un hombre de 34 años y el secuestro del vehículo.
El procedimiento se inició tras un llamado al 911 y terminó con la aprehensión de un hombre de 34 años y el secuestro del vehículo.
El sospechoso tenía un pedido de captura vigente y fue interceptado luego de abandonar una motocicleta. La Justicia ordenó su imputación por el delito de cohecho.
Se trata de un hombre de 57 años que fue imputado por cohecho. Ocurrió en la zona costera de La Perla.
Un joven de 20 años fue detenido por realizar maniobras sospechosas abordo de un auto que no tenía documentación, ofreció dinero a la Policía a cambio de su libertad y tenía un frasco con 12,5 gramos de cogollos.
En una nueva derivación del "Lava Jato", la Justicia brasileña lo encontró culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero. Desde abril de 2018, el ex presidente ya cumple una condena a 12 años y 6 meses de cárcel por recibir sobornos.
Dos hombres fueron aprehendidos este martes cuando circulaban a bordo de una auto con pedido de captura, tras una denuncia por un robo en Villa Gesell mediante este modus operandi. Al ser detenidos, les ofrecieron 100 mil pesos a los efectivos para borrar los datos de los celulares secuestrados en s