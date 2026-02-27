Un hombre de 57 años fue aprehendido por el delito de cohecho, durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la Patrulla Municipal y efectivos de la Comisaría Primera en la zona costera de La Perla.

El procedimiento se realizó en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Chacabuco cuando los agentes constataron que el conductor de un motovehículo no contaba con la categoría habilitante correspondiente en su licencia de conducir, por lo que fue informado de la infracción y del secuestro del rodado.

Según se indicó, ante esta situación el imputado insinuó la entrega de una suma de dinero al inspector interviniente con el objetivo de evitar la medida administrativa, conducta que configuró el delito de cohecho.

Tomó intervención la Fiscalía N°10, a cargo de David Bruna, quien dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito mencionado y otorgó la libertad del imputado conforme al artículo 161 del mismo cuerpo legal.

