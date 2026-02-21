Un hombre de 31 años, que intentó sobornar a la Policía con dinero y cocaína, fue aprehendido durante la madrugada en el barrio El Progreso, tras ser detectado transportando una motocicleta en actitud sospechosa.

El procedimiento, a cargo de personal del Comando de Patrullas, se inició cuando un transeúnte alertó sobre un individuo que se desplazaba corriendo con una motocicleta a cuestas por la zona de Dolores y Tripulante del Fournier, en dirección la avenida Fortunato de la Plaza.

Al arribar al lugar, los efectivos divisaron al sujeto en la intersección de Carasa y Dolores. Al notar la presencia policial, el hombre arrojó el rodado e intentó darse a la fuga a pie, siendo alcanzado y reducido tras un seguimiento controlado en Arana y Goiri, entre Dolores y Castex.

Una vez identificado, se constató mediante el sistema informático policial que el aprehendido registraba un pedido de captura en el marco de una causa con fecha de alta del 3 de noviembre pasado a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal N°2.

Respecto del rodado, una motocicleta marca Zanella modelo ZR 150, se verificó que no poseía impedimento legal al momento de la consulta, aunque igualmente fue secuestrada de manera preventiva para la realización de pericias.

Ya bajo custodia, el sujeto ofreció a los efectivos policiales una suma aproximada de un millón de pesos y cocaína a cambio de su liberación. La situación fue documentada y comunicada a la autoridad judicial competente.

Tras dar intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, se dispuso labrar actuaciones por el delito de cohecho, cumplir con las diligencias de rigor y remitir al aprehendido a primera audiencia.