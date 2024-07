Con mucho gol se completó la fecha 5 del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde la punta de ambas zonas, está al rojo vivo.

En el caso de la Zona Campeonato, Círculo Deportivo fue preciso en Otamendi cada vez que tuvo una situación de gol y terminó superando por 3-0 a Talleres y ahora, el equipo de Alejandroff está en la cima. Once Unidos no pudo pasar del empate frente a Kimberley y conservó su invicto; mientras que la victoria de Atlético Mar del Plata por 3-0 ante Banfield le permite ahora al campeón defensor subirse al segundo puesto de la tabla de posiciones.

También aprovecharon esa circunstancia River y Argentinos del Sud, que ganaron sendos partidos de la quinta fecha y ahora están a 3 puntos del único líder. También se destacó en la tarde de acción, el primer triunfo de esta segunda rueda para Deportivo Norte que derrotó 2-0 a Alvarado y ahora, el subcampeón 2023 quiere meterse en la discusión.

La Zona Reválida, en tanto, ha quedado con un sólo líder también cuando habían llegado al sábado 3 equipos en la cima. Dos de ellos se enfrentaron entre sí y ahí Independiente no dejó dudas con una goleada 4-0 ante Al Ver Verás. Racing, por su parte, no pudo con Cadetes y ya no puede estar en lo más alto.

RESULTADOS Y POSICIONES

POSICIONES - Zona Campeonato

Círculo Deportivo 13 ptos.

Once Unidos 11 ptos.

Atlético Mar del Plata 11 ptos.

River 10 ptos.

Argentinos del Sud 10 ptos.

San José 9 ptos.

Kimberley 7 ptos

Deportivo Norte 5 ptos.

Alvarado 4 ptos.

Quilmes 4 ptos.

Nación 4 ptos.

Banfield 4 ptos.

Peñarol 3 ptos.

Talleres 3 ptos.

POSICIONES - Zona Reválida

Independiente 11 ptos

Gral. Urquiza 9 ptos.

Al Ver Verás 8 ptos.

Racing 8 ptos.

San Isidro 8 ptos.

Boca 8 ptos.

Cadetes 7 ptos.

San Lorenzo 6 ptos.

El Cañón 6 ptos.

Libertad 5 ptos.

Almagro Florida 3 ptos

Chapadmalal 1 pto.