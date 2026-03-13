Un adolescente de 13 años protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión musical al interpretar una canción del repertorio de Abel Pintos frente al propio artista, quien no pudo ocultar su emoción tras escucharlo cantar.

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El joven, llamado Lorenzo Fiorotto y oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, se presentó en el programa Es mi sueño, donde decidió interpretar el tema “Sin principio ni final”, uno de los clásicos del cantante argentino. Antes de comenzar su actuación, el adolescente reconoció sus nervios por estar en el escenario: dijo sentirse “nervioso y contento” ante la experiencia.

A medida que avanzaba la interpretación, la emoción fue creciendo entre los integrantes del jurado. El propio Pintos se mostró visiblemente conmovido al escuchar su canción en la voz del joven participante.

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El momento se volvió aún más emotivo cuando Lorenzo habló sobre sus sueños. El joven aseguró que más allá de la fama, le gustaría utilizar la música para ayudar a otras personas y realizar acciones solidarias.

La actuación rápidamente se viralizó en redes sociales y se transformó en uno de los momentos más comentados del programa, donde la mezcla de nervios, talento y emoción logró conmover tanto al jurado como al público.

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